به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی در جریان بازدید از وضعیت بازار دورود با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام جنگ ترکیبی آمریکایی - صهیونیستی، بر ضرورت هوشیاری و نظارت دقیق بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد.

وی گفت: در شرایط کنونی، وظیفه دستگاه قضایی صرفاً رسیدگی پس از وقوع تخلف نیست، بلکه پیشگیری از تخلفات و برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی مردم در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود، افزود: این بازدیدها در اجرای دستور دادستان کل کشور و باهدف حفظ آرامش بازار و حمایت از حقوق عامه انجام‌گرفته است.

الماسی، گفت: در این بازدید با همکاری ادارات صمت، تعزیرات و شبکه بهداشت، دو واحد صنفی به دلیل تخلفات قانونی در حوزه عرضه کالا و تخطی از مقررات قیمت‌گذاری پلمب شدند.

وی ضمن تأکید بر تداوم این روند، تصریح کرد: رصد میدانی و حضور مستمر در سطح بازار، نه‌تنها موجب کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی می‌شود، بلکه پیامی روشن به سوداگران و قانون‌گریزان در شرایط ویژه کشور است که هیچ‌گونه مماشاتی در برابر فساد و تخلف پذیرفته نیست.