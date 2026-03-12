برق تهران ۵۱ دقیقه پس از حملات موشکی وصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اعلام اینکه شبکه برق پایتخت در جریان ۱۲ روز از حملات رژیم صهیونیستی تاکنون با تلاش شبانهروزی کارکنان، میانگین زمان وصل مجدد برق پس از قطعی تنها ۵۱ دقیقه بوده و کمترین خاموشیها ثبت شده است گفت: این موفقیت حاصل مدیریت دقیق و فداکاری کارکنان شرکت توزیع برق و هماهنگی کامل بین دستگاههای خدماترسان است.
محمدصادق معتمدیان، که ظهر پنجشنبه با حضور در شرکت توزیع برق استان تهران از روند فعالیت این شرکت بازدید کرد، با تاکید بر اهمیت حضور فعالانه کارکنان خدماترسان در بحران، گفت: در ۱۲ روز گذشته از حملات رژیم صهیونیستی، کارکنان شرکت توزیع برق استان تهران با انگیزه و فداکاری بیوقفه در صحنه حاضر بودهاند و خوشبختانه کمترین خاموشیها در پایتخت ثبت شده است.
وی ادامه داد که میانگین زمان وصل برق پس از قطع در تهران تنها ۵۱ دقیقه بوده که عددی قابل قبول و بسیار خوب برای شهری با جمعیت و زیرساختهای پایتخت است.
معتمدیان افزود: تلاش و حضور به موقع کارکنان باعث ایجاد آرامش و احساس امنیت برای مردم شده و نشاندهنده مدیریت موثر و هماهنگی بین دستگاههای خدماترسان است.
استاندار تهران با اشاره به تهدیدات خارجی و شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: در بحرانها، هماهنگی بین نیروهای مسلح، پلیس و دستگاههای خدماترسان از جمله برق، آب، گاز و اورژانس، نقش حیاتی دارد و شبکه برق توانست با آمادگی کامل در کوتاهترین زمان ممکن خدمات را بازگرداند.
وی ضمن قدردانی از همراهی مردم در کاهش سفرهای غیرضروری و رعایت توصیههای مدیریت بحران، افزود: تدبیر و برنامهریزی دولت، همراهی مردم و تلاش کارکنان موجب شد که تهران در این شرایط سخت امنیت و خدمات اساسی خود را حفظ کند.
استاندار تهران همچنین یادآور شد: جمهوری اسلامی با توانمندی داخلی و برنامهریزی دقیق، توانسته است تهدیدات دشمن را مدیریت کند و امنیت عمومی مردم در تهران بهطور کامل برقرار است.
