  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

جریان گاز مسکن مهر رشت فردا ۸ ساعت قطع می شود

رشت- شرکت گاز گیلان اعلام کرد: جریان گاز فاز ۲ مسکن مهر رشت فردا سه شنبه به دلیل تعمیرات ۸ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز گیلان قطعی گاز در مسکن مهر رشت در راستای توسعه شبکه گازرسانی انجام می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است: بدلیل تعمیر اضطراری خطوط شبکه گازرسانی رشت با هدف پایداری شبکه، جریان گاز فاز ۲ مسکن مهر، از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ فردا سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به مدت ۸ ساعت قطع می شود.

در این اطلاعیه ضمن تشکر از صبوری مصرف کنندگان گاز طبیعی آمده است: لازم است مشترکان در این مدت از دست کاری تجهیزات گاز رسانی خودداری کنند.

گاز مشترکان این مناطق بلافاصله پس از اتمام تعمیرات وصل می‌شود و همچنین مشترکین محترم می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل با مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز به شماره ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.

کد خبر 6776589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

