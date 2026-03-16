جریان گاز مسکن مهر رشت فردا ۸ ساعت قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز گیلان قطعی گاز در مسکن مهر رشت در راستای توسعه شبکه گازرسانی انجام میشود.
در این اطلاعیه آمده است: بدلیل تعمیر اضطراری خطوط شبکه گازرسانی رشت با هدف پایداری شبکه، جریان گاز فاز ۲ مسکن مهر، از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ فردا سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به مدت ۸ ساعت قطع می شود.
در این اطلاعیه ضمن تشکر از صبوری مصرف کنندگان گاز طبیعی آمده است: لازم است مشترکان در این مدت از دست کاری تجهیزات گاز رسانی خودداری کنند.
گاز مشترکان این مناطق بلافاصله پس از اتمام تعمیرات وصل میشود و همچنین مشترکین محترم میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکل با مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز به شماره ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.
