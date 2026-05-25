تعطیلی و پلمب انبارهای غیرمجاز مرغ زنده در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین سمیعیان در تشریح آخرین اقدامات نظارتی این اداره‌کل، فعالیت مراکز زنده‌فروشی مرغ را مغایر با دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه دانست و اظهار کرد: بر اساس ضوابط بهداشتی و قانونی، هیچ واحدی تحت عنوان انبار مرغ زنده یا مرکز زنده‌فروشی در استان کرمانشاه مجوز فعالیت ندارد و تمامی این واحدها غیرمجاز تلقی می‌شوند.

وی با اشاره به جزئیات اجرای طرح ضربتی نظارت مشترک در مرکز استان افزود: طی روزهای اخیر با همکاری و همراهی مؤثر دادستانی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان اصناف، نیروهای اجرائیات شهرداری، نیروی انتظامی و مرکز بهداشت، شناسایی و پلمب انبارهای متخلف فعال در زمینه عرضه غیرمجاز مرغ زنده در دستور کار قرار گرفت و با قاطعیت عملیاتی شد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز اصلی مجموعه دامپزشکی است، خاطرنشان کرد: این اقدامات و بازرسی‌های نظارتی به هیچ عنوان مقطعی نبوده و تا پاکسازی کامل سطح استان از فعالیت‌های غیربهداشتی و تهدیدکننده سلامت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان صورت نمی‌گیرد.

سمیعیان با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی استان در راستای حفظ امنیت غذایی و بهداشت عمومی، تصریح کرد: تعامل بین‌دستگاهی نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه دارد و خوشبختانه در این طرح شاهد هم‌افزایی بالایی میان ارگان‌های متولی امر بوده‌ایم.

وی در پایان از عموم شهروندان خواست تا یاررسان دامپزشکی در ارتقای بهداشت شهری باشند و یادآور شد: مردم شریف استان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت در زمینه عرضه مرغ زنده یا سایر تخلفات بهداشتی مرتبط، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی و پاسخگویی ۱۵۱۲ گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با آن‌ها اقدام شود.