به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کانال «کان» تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گزارشهای اولیه از حمله با سلاح سرد در «رامات گان» در سرزمین های اشغالی حکایت دارد.
رسانههای عبری گزارش دادند که فرد زخمی شده در عملیات شهادت طلبانه رامات گان در اراضی اشغالی، «گیدالیاهو بن شیمون»، رئیس شورای دینی و عضو حزب سیاسی است.
برخی رسانه ها هم اعلام کردند که فرد زخمی، یکی از اعضای شورای شهر بنی براک بوده است.
رسانههای عبری همچنین مدعی شدند که مجری عملیات ضدصهیونیستی در رامات گان، شهروند فلسطینی ۲۰ سال از روستای جت واقع در داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸ است.
برخی دیگر از رسانه ها مدعی شدند که فردی پس از فریاد «اللهاکبر» به یک شهرکنشین حمله کرده و او را با ضربات چاقو بهشدت مجروح کرده و وضعیت فرد مجروح بسیار وخیم گزارش شده است.
در خبری دیگر، رسانههای عبری از عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی ایست بازرسی زعتره واقع در جنوب شهر نابلس خبر دادند. بنا به این گزارشها، ارتش اشغالگر به سمت راننده خودرو و سرنشین دیگر آن تیراندازی کرده است.
بنا به گزارش رسانههای فلسطینی، دو نفر در این عملیات به شهادت رسیدهاند و یکی از صهیونیستها نیز زخمی شده است.
