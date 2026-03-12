تجاوز نظامی به ایران اعلام جنگ علیه اسلام و مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی به مناسبت شب‌های ماه مبارک رمضان و قدر و در آستانه روز جهانی قدس به سخنرانی درباره تحولات منطقه پرداخت.

راهپیمایی روز قدس اهمیت زیادی دارد

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در این سخنرانی گفت: مراسم روز جهانی قدس در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، اهمیت زیادی دارد. روز جهانی قدس یادآور مسئولیت مقدس و دینی امت اسلامی در قبال موضوع و قضیه بزرگ عصر (فلسطین) است. روز جهانی قدس یادآوری کننده مسئولیت امت اسلامی در زمینه مقابله با خطر یهودی صهیونیستی است که فلسطین و قدس و دیگر مناطق عربی را اشغال کرده است.

الحوثی افزود: خطر یهودی صهیونیستی که برای نابودی مسجد الاقصی و تشکیل اسرائیل بزرگ از طریق اشغال کشورهای منطقه و سیطره کامل بر آن ها تلاش می کند. خطر یهودی صهیونیستی در واقع اسلام و مسلمانان و مقدسات اسلامی را هدف قرار داده است. روز جهانی قدس مناسبتی برای بیداری و بپا خاستن امت اسلامی برای انجام وظایف و تکالیف مقدس و مقابل با خطر یهودی صهیونیستی است.روز جهانی قدس موضوع فلسطین را در وجدان و ضمیر امت اسلامی زنده نگه می دارد در مقابل آنچه که دشمنان اسلام و مزدوران آن برای از بین بردن آن و زدودنش از کانون توجهات در محافل امت اسلامی تلاش می کنند.

امام خمینی (ره) مبتکر روز جهانی قدس است

رهبر انصارالله ادامه داد: امام خمینی (ره) مبتکر روز جهانی قدس است و در آن خواستار مبنا قرار دادن موضوع قدس و موضع قاطع جهان اسلام در برابر دشمن صهیونیستی یهودی شد.جمهوری اسلامی ایران خیلی زود موضوع فلسطین را در راس امور قرار داد و صداقت و اعتبارش را در پایداری بر این موضع نشان داد. جمهوری اسلامی ایران صداقت و صلابتش را در حمایت از آرمان فلسطین در همه اشکال و روش ها نشان داد. تنها نیروهای آزاده امت اسلامی می توانند حمایت صادقانه از آرمان فلسطین را محقق کنند آزادگانی که تابع دیکته های دشمنان برای اسلامی نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت صادقانه از آرمان فلسطین از معیارهای سلامت و رهایی از سیطره خارجی ها و تسلیم نشدن در برابر آن ها است. حوادث و رویدادها در طول همه دهه های زمانی تا مرحله کنونی ثابت می کند چه کسی در قبال آرمان فلسطین و حمایت از آن صادق بوده است و چه کسی دروغ می گفته است. حوادث در طول زمان حقایق و واقعیت ها را برای مردم در قبال همه حملات دروغین و تردید افکنانه توسط بوق های تبلیغاتی صهیونیست ها در قبال موضع صادق جمهوری اسلامی ایران و آزادگان امت اسلامی روشن و تببین کرد.

جمهوری اسلامی صداقت خود را در قبال مسئله فلسطین، به صورت عملی نشان داده است

عبدالملک بدرالدین در بخش دیگری از سخنانش گفت: شیپورها و بوق های تبلیغاتی صهیونیستی دایما برای دور کردن امت اسلامی از لبیک گویی به این موضع و تعامل مثبت با آن تلاش می کردند. بوق های تبلیغاتی صهیونیست همچنین تلاش زیادی کردند تا امت اسلامی را در مسیر بی توجهی به ضایع شدن و از بین رفتن آرمان فلسطین و اهمیت ندادن به موضوع فلسطین و در حالتی خنثی قرار دهند. ابتکار امام خمینی ( ره ) در قرار دادن آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس ، ابتکاری موفق و بسیار مهم بود.

رهبر انصارالله اظهار داشت: رویدادهای چند دهه گذشته و نیز آنچه امروز رخ می‌دهد نشان داده است که چه کسانی در مسئله فلسطین صادق‌اند و چه کسانی دروغ می‌گویند. این تحولات حقیقت را در برابر تبلیغات و شبهه‌افکنی رسانه‌های صهیونیستی درباره موضع جمهوری اسلامی ایران و آزادگان امت آشکار کرده است. جمهوری اسلامی صداقت خود را در قبال مسئله فلسطین، به صورت عملی نشان داده است. رسانه‌ها و تریبون‌های وابسته به صهیونیسم همواره تلاش کرده‌اند امت اسلامی را از همدلی با این موضع بازدارند و از واکنش مثبت به آن جلوگیری کنند. آنها همچنین می‌کوشند امت اسلامی را دچار بی‌تفاوتی کرده و مسئله فلسطین را به فراموشی بسپارند.

وی همچنین گفت: پروژه صهیونیستی در پی اشغال سراسر منطقه است و دشمن صهیونیستی دشمن سرسخت همه امت اسلامی محسوب می‌شود. طرح جنایتکارانه و شیطانی این دشمن، همه ملت‌های منطقه را هدف قرار داده است. دشمن صهیونیستی می‌خواهد منطقه را اشغال کرده و آن را به پایگاهی برای گسترش نفوذ جهانی خود تبدیل کند. صهیونیسم توانسته است جهان غرب، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، را در راستای تحقق این پروژه با خود همراه کند. همچنین تلاش دارد حتی در جهان عرب و اسلامی نیز نفوذ و جذب نیرو داشته باشد.

کشورهای عربی بیش از دیگران به احیای مناسبت روز قدس نیاز دارند

الحوثی تصریح کرد: کشورهای عربی بیش از دیگران به احیای مناسبت روز قدس نیاز دارند، زیرا خطر صهیونیسم پیش از همه آنان را تهدید می‌کند. امروز در مرحله‌ای قرار داریم که طمع‌های دشمن نسبت به منطقه و طرح‌های او بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. اهداف صهیونیستی اکنون در سخنان رسمی دشمنان درباره ایجاد «اسرائیل بزرگ» و «تغییر خاورمیانه» بیان می‌شود. تقریباً هیچ روزی نمی‌گذرد مگر اینکه دشمنان درباره طرح «تغییر خاورمیانه» سخن بگویند.

ایران یکی از بزرگترین موانع در مسیر اجرای توطئه صهیونیستی-آمریکایی است

رهبر انصارالله در ادامه سخنانش تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را غیر قابل قبول دانست و گفت: هدف اعلام‌شده آمریکا و اسرائیل از این حمله، تغییر خاورمیانه و حذف جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت اسلامی اعلام شد که در حمایت از جهان اسلام، وزنه سنگینی است. ایران یکی از بزرگترین موانع در مسیر اجرای توطئه صهیونیستی-آمریکایی برای تشکیل «اسرائیل بزرگ» است. هدف از این جنگ، حذف مانعی به نام ایران است که مانع از اشغال منطقه و تسلیم منطقه شده است. ایران، پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در هم کوبید و آسیب‌های سنگینی به دشمن اسرائیلی وارد کرده و این پاسخ همچنان ادامه دارد. اگر این سطح از حمله و تجاوزی که علیه ایران صورت گرفت، علیه برخی دیگر از کشورهای منطقه رخ داده بود، در عرض چند روز یا حتی چند ساعت فرو می‌پاشیدند.

شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران آشکار است

بدرالدین با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هنوز در تلاشند تا رژیم‌های عربی را درگیر تجاوز مستقیم علیه جمهوری اسلامی کنند، افزود: ما به وضوح شاهد شکست آشکار دشمنان آمریکایی و اسرائیلی در دستیابی به اهدافشان در جمهوری اسلامی ایران هستیم. ما به وضوح شاهد انسجام قوی جمهوری اسلامی و مردم مسلمان ایران هستیم. ما اکنون دشمنان را در مخمصه آشکاری می‌بینیم، متحمل خسارات سنگینی شده‌اند، قادر به دستیابی به اهداف خود نیستند و در وضعیت شکست آشکاری قرار دارند.

تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی، اعلام جنگ علیه اسلام و مسلمانان است

وی تصریح کرد: در مورد موضع ما در یمن، ما از ابتدا تأکید کرده‌ایم که تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دادن کل منطقه می‌دانیم. موضع ما از ابتدا این بوده است که تجاوز علیه جمهوری اسلامی، جنگ علیه اسلام و مسلمانان است. ما خود را موظف می‌دانیم که در کنار جمهوری اسلامی ایران بایستیم و در کنار آن در برابر دشمنان اسلام و مسلمانان بایستیم. ما حمایت خود را از مردم مسلمان ایران و جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم و بر آمادگی خود را برای همه تحولات این نبرد تأکید می‌کنیم.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در بخش ئایانی سخنانش گفت: مردم عزیز ما از بزرگترین مردم در بزرگداشت روز جهانی قدس هستند که ناشی از هویت ایمانی و روحیه مقاومت آنهاست. مردم عزیز ما فردا روز قدس را با شکوه، افتخار و به صورت گسترده گرامی خواهند داشت. از مردم عزیزمان می‌خواهم که ان‌شاءالله فردا برای بزرگداشت روز جهانی قدس به خیابان‌ها بیایند و حضور گسترده داشته باشند. راهپیمایی میلیونی بخشی از جهاد ما و بخشی از اعمال عبادی بزرگی است که با آنها در این ایام مبارک به خدا نزدیک‌تر می‌شویم.