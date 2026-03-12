تاکنون ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در حال حاضر ۸۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در تعهد دولت قرار دارد که در مراحل مختلف ساخت و اجراست و تاکنون حدود ۱۰۰ هزار واحد از این پروژهها به متقاضیان تحویل شده است.
وی با تأکید بر اینکه استان قزوین از استانهای پیشرو در اجرای طرحهای ملی مسکن به شمار میرود، افزود: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژههای در حال ساخت در این استان حدود ۷۰ درصد است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت دولت از واحدهای مسکونی آسیبدیده در پی حملات اخیر دشمن، تصریح کرد: بخش عمده آسیبهای وارد شده به واحدهای مسکونی در کشور جزئی و در حد تعمیرات است و فرآیند شناسایی این واحدها در سراسر کشور در حال انجام است. همزمان نیز برآورد میزان خسارت واحدهای آسیبدیده از جنگ و انجام برخی تعمیرات جزئی آغاز شده است.
طاهرخانی ادامه داد: در همین راستا، بنیاد مسکن استانها موظف شدهاند شماره تماس مشخصی را در اختیار شهروندان قرار دهند، همچنین نیروهای بنیاد مسکن با هماهنگی مدیریت بحران در محلهای آسیبدیده حضور پیدا کرده و فرآیند ارزیابی و برآورد خسارتها را انجام میدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای واحدهایی که خسارت جدی دیده و نیازمند بازسازی کامل هستند نیز برنامهریزیهای لازم در حال انجام است.
