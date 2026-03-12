۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۱۵

سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در حرم بانوی کرامت تدفین می شود

سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در حرم بانوی کرامت تدفین می شود

قم- پیکر مطهر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور در حرم بانوی کرامت تدفین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید والامقام سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، پس از عمری مجاهدت خستگی‌ناپذیر و ایستادگی در سنگر دفاع از حریم اسلام و ایران، در جوار مضجع نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام می گیرد.

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری در شهر مقدس قم اعلام خواهد شد.

کد خبر 6773021

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها