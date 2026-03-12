سرهنگ عزیز بیوسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ایجاد نظم و امنیت ترافیکی و تسهیل در برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس، محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه ۲۲ اسفند در سطح شهرستان اهواز اعمال خواهد شد.

وی افزود: مسیر کلی راهپیمایی از میدان مولوی به سمت پل چهارم، سه راهی آزادگان، خیابان سلمان فارسی شرقی و غربی، سه راهی سلمان فارسی به سمت آیت الله بهبهانی و در نهایت تقاطع پاداد در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، محدودیت‌های ترافیکی در میدان ساعت، بلوار شهید مدنی، بلوار فلسطین از تقاطع مدنی و همچنین میدان شهدا به سمت سه راهی آزادگان اعمال می‌شود.

وی گفت: همچنین کلیه معابر لقمان، عارف و مدرس از نبش منصفی شرقی به سمت میدان مولوی مشمول محدودیت خواهند بود.

بیوسه تصریح کرد: در مسیر سی‌متری از نبش کافی و تقاطع امام به سمت چهارراه نادری نیز محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

وی افزود: بلوار آیت الله بهبهانی از تقاطع کیکاووس تا تقاطع پاداد و بالعکس و همچنین تمامی معابر منتهی به این بلوار در محدوده یاد شده نیز در زمان برگزاری راهپیمایی مشمول محدودیت تردد خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس، در برگزاری هرچه منظم‌تر این مراسم مشارکت کنند.