به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم عباسی در جمع خبرنگاران از اعلام نتایج مرحله اول المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در مرحله اول این رقابت‌ها، ۸۶۵ نفر از دانش‌آموزان استان در ۱۴ رشته علمی اقدام به ثبت‌نام و شرکت کردند که خوشبختانه شاهد رشد چشمگیر قبولی‌ها بودیم و تعداد ۱۱۰ نفر به مرحله دوم المپیادهای علمی راه یافتند.

رئیس اداره سمپاد آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مقایسه آمار امسال با سال گذشته، افزود: در سال تحصیلی گذشته، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ۷۵۷ نفر و تعداد راه‌یافتگان به مرحله دوم ۶۵ نفر بود که این آمار نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه موفقیت دانش‌آموزان استان در المپیادهای امسال است.