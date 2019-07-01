به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج پذیرفته‌شدگان آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، از طریق سامانه ثبت‌نام المپیادهای علمی به نشانی http://oly.medu.ir قابل مشاهده و دریافت است.



دانش‌آموزان می‌توانند پس از مراجعه به این سامانه و با وارد کردن کدملی و رمزعبور، از نتایج خود مطلع شوند. ضمناً کارنامه دانش‌آموزان پذیرفته نشده نیز در سامانه فعال شده است.

در مرحله دوم المپیادهای علمی ۴۷۶ نفر پذیرفته شدند که البته ۲۵ نفر به طور هم‌زمان در ۲ رشته شرکت کردند و تعداد کل پذیرفته‌شدگان ۴۵۱ نفر است.

تعداد شرکت‌کنندگان در رشته علوم تجربی ۱۳۸ نفر، ریاضی ۲۶۹ نفر، علوم انسانی ۶۷ نفر و سایر رشته‌ها ۲ نفر و در مجموع ۴۷۶ نفر هستند (۱۳۱ نفر دختر و ۳۴۵ نفر پسر) که از این میان، ۹۵ نفر پایه دهم و ۳۸۱ نفر پایه یازدهم هستند. همچنین ۶۰ درصد پذیرفته شدگان المپیاد جغرافیا در این مرحله دختر و ۴۰ درصد پسر هستند.

آمار شرکت‌کنندگان در رشته زیستشناسی ۴۳ نفر، ادبی ۴۲ نفر، سلول‌های بنیادین ۴۷ نفر منهای ۹ نفر، جغرافیا ۴۰ نفر، ریاضی ۷۳ نفر، فیزیک ۴۶ نفر، شیمی ۴۵ نفر، نجوم و اختر فیزیک ۴۹ نفر و المپیاد کامپیوتر ۹۱ نفر است که البته بعد از آزمون آخر هفته آینده به ۴۰ تا ۴۵ نفر کاهش می‌یابد. در مرحله اول المپیادهای علمی ۸۳ هزار و ۴۶۴ نفر شرکت کردند که ۷۷۹۵ نفر پذیرفته شدند.