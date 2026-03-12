لبیک بنیاد مسکن به فرمان رهبر معظم انقلاب در بازسازی مناطق آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در لبیک به نخستین فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، در بیانیهای آمادگی کامل خود را در بازسازی مناطق آسیبدیده با تکیه بر تجربههای گسترده پیشین اعلام کرد.
متن بیانیه بنیاد مسکن بدین شرح است؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله آقای سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّ ظلّهالعالی)، در لبیک به نخستین پیام قاطع و امیدبخش حضرت مستطابعالی برای ملت مجاهد، بزرگ و انقلابی ایران، مبنی بر ضرورت جبران خسارتهای مالی و بازسازی کامل اماکن و اموال آسیبدیده؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همانگونه که در طول ۴۷ سال عمر بابرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی به رسالت خطیر خود عمل کرده است، اکنون نیز با اتکا به همان روحیه جهادی و با نیرویی مضاعف آمادگی کامل خود را با تکیه بر تجربههای گسترده خود در بازسازی مناطق آسیبدیده در طول ۸ سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حوادث و بلایای طبیعی چون سیل و زلزله اعلام نموده و عملیات آواربرداری، بازسازی و احداث مجدد واحدهای مسکونی تخریبشده را با حمایت و هماهنگ با دولت جمهوری اسلامی و دستگاههای ذیربط با سرعت و دقت آغاز کرده و حسبالامر حضرتعالی به این امر جدیت خواهد بخشید.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خود را متعهد میداند با رعایت اصول عدالت، شفافیت و تکریم آسیبدیدگان، زمینه بازگشت آرامش و امنیت به زندگی هموطنان خسارتدیده را فراهم ساخته و روند اقدامات انجامشده را بهصورت منظم گزارش دهد.
این بنیاد که یکی از یادگارهای ارزشمند رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و تداوم حیات آن با امام شهید انقلاب و اسلام بوده است، همچون گذشته با همه ظرفیت در مسیر خدمت به مردم شریف ایران، انجام مأموریتهای محوله را براساس اوامر و رهنمود رهبر معظم انقلاب انجام خواهد داد.
