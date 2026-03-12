دعوت آیت الله آملی لاریجانی برای حضور حماسی در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

«مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی، روز جهانی قدس امسال، جلوه‌ای دیگر از غیرت دینی و همبستگی امت اسلامی با محوریت مقاومت است. همراه با این راهپیمایی عظیم، یاد و خاطره شهدای گرانقدر رمضان به‌ویژه رهبر عزیز، فرماندهان نظامی، مردم بی‌دفاع و دانش‌آموزان معصومی که در جنایات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، را گرامی می داریم.

امروز که رژیم غاصب صهیونیستی به همراه ارتش تروریست آمریکا، جنایات خود را علیه میهن عزیزمان ایران و ملت‌های مقاوم منطقه گسترش داده، حضور شما مشت محکمی بر دهان استکبار خواهد بود.

یقینا این اجتماع عظیم، تأکیدی بر تداوم راه شهدا تا نابودی کامل صهیونیسم خواهد بود.

امید است، مسلمین جهان با حضور حماسی در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر وحدت و انسجام امت اسلام را به نمایش گذاشته و عزت اسلام و عزت اسلام و مسلمین را به نمایش گذارند.»