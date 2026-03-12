دعوت خانه کتاب و ادبیات ایران از آحاد ملت برای حضور در راهپیمایی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه خانه کتاب و ادبیات ایران برای دعوت مردم به حضوری پرشور و حماسی در راهپیمایی روز قدس به شرح زیر است:

معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) با بصیرتی کم‌نظیر، چهره ستم و تبعیض در جهانِ معاصر را شناخت و با بنیان‌گذاری روز قدس کاری کرد تا وجدان‌های بیدار، هر سال حرمت انسان را پاس بدارند و مقابل ظلم جانیانی باشند که کتاب تاریخ بشریت نامی خونریزتر از آنها را ثبت نکرده است.

اکنون ایران عزیز ما نیز مورد هجوم وحشیانه این دژخیمان پلید با همراهی دولت تروریستی آمریکا قرار گرفته است. در چنین وضعیتی است که باید این روز را بیش از گذشته پاس داشت، شهادت رهبر فرزانه انقلاب و تنی چند از فرماندهان دلیر سپاه اسلام و دیگر شهیدان والامقام جبهه مقاومت، شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمان و نیز مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر فرماندهان دلیر و غیور بر عمق مسئولیت ما می‌افزاید.

خانه کتاب و ادبیات ایران، با تکیه بر میراث دیرپای حکمت و عدالت‌خواهی در فرهنگ ایرانی، ضمن تقدیر از تلاش‌های ستودنی و بی‌وقفه نیروهای مسلح مقتدر کشور در مقابله با تهاجم ترکیبی آمریکا و رژیم خونخوار و پلید صهیونیستی و سپاس از همراهی و صبوری آگاهانه مردم شریف ایران در این مصائب، از همه آحاد ملت، بویژه اهالی فرهنگ دعوت می‌کند تا در روز جهانی قدس حضوری استوار داشته باشند.

این روز نماد همدلی و انسجام ملی در برابر ظلم جهانی است و مشارکت پرشور اصحاب فرهنگ و قلم در آن، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی جامعه فرهنگی با آرمان‌های بلند انسانی و میهنی و تبعیت از منویات رهبر شهیدمان است. این حضور هم نمایانگر وحدت ایرانیان است و هم یادآور مسئولیتی که فرهنگ بر دوش ما گذاشته: اینکه در برابر رنج انسان بی‌تفاوت نمانیم و صدای مظلومیت را خاموش نگذاریم. در این روزهای دشوار همبستگی فرهنگی ما معنایی دوچندان دارد؛ هم برای پاسداشت حرمت انسان و هم برای پاسداری از پایداری ایران.