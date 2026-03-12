به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد جمعه (به وقت محلی) با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که یک فروند هواپیمای سوخترسان متعلق به این کشور در منطقه غرب عراق سقوط کرده است.
طبق گزارش سنتکام، این حادثه در حین اجرای عملیات (وحشیانه آمریکایی-صهیونیستی) موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران رخ داده است.
این بیانیه تأکید کرده است که تلاشها برای عملیات امدادی و بازیابی لاشه هواپیما در جریان است.
سنتکام همچنین توضیح داد که در این سانحه، در مجموع دو هواپیما درگیر بودهاند؛ به طوری که یکی از آنها (KC-۱۳۵) در غرب عراق سقوط کرده و هواپیمای دوم با موفقیت و به صورت امن به پایگاه خود بازگشته است.
این نهاد نظامی آمریکا در پایان خاطرنشان کرد که این سقوط، «به دلیل آتش دشمن یا دوست نبوده» و صرفاً یک سانحه هوایی محسوب میشود.
جزئیات بیشتری در خصوص علت دقیق سانحه یا وضعیت احتمالی خدمه هواپیمای ساقط شده، هنوز منتشر نشده است.
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