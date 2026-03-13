https://mehrnews.com/x3bzXX ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۳۵ کد مطلب 6773120 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۳۵ شب قدر در شهرک غرب مشهد مشهد- تصاویری از سومین شب قدر در شهرک غرب مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6773120 کپی شد مطالب مرتبط دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در آستانه اشرفیه شب سوم قدر در سطح شهر مشهد برچسبها شهادت امام علی(ع) شب قدر مشهد
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