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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۳۵

شب قدر در شهرک غرب مشهد

شب قدر در شهرک غرب مشهد

مشهد- تصاویری از سومین شب قدر در شهرک غرب مشهد را مشاهده می کنید. 

دریافت 17 MB

فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6773120

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