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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۲

شب سوم قدر در سطح شهر مشهد

شب سوم قدر در سطح شهر مشهد

مشهد- شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در سطح مشهد با حضور مردم متدین این شهر برگزار شد. 

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فیلم: زهرا غفوریان

کد مطلب 6773142

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