https://mehrnews.com/x3bzYq ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۲ کد مطلب 6773142 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۲ شب سوم قدر در سطح شهر مشهد مشهد- شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در سطح مشهد با حضور مردم متدین این شهر برگزار شد. دریافت 12 MB فیلم: زهرا غفوریان کد مطلب 6773142 کپی شد مطالب مرتبط دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز شب قدر در شهرک غرب مشهد سومین شب از لیالی قدر در حرممطهر رضوی مراسم شب قدر در خلیل آباد برچسبها شب قدر شهادت امام علی(ع) مشهد
نظر شما