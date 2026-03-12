به گزارش خبرگزاری مهر، احمد یوسف‌زاده، نویسنده کتاب «آن بیست و سه نفر»، از انتشارات سوره مهر، در یادداشتی با اشاره به حماسه دختران فوتبالیست ایران‌زمین و مقایسه آن با اسارت نوجوانان ایرانی در «جنگ تحمیلی» نوشت:

بیست‌وسه نفر از دختران فوتبالیست ما را شیاطین در دیاری دور به اسارت گرفتند تا پناهندگی بیگانه را بپذیرند. به آن‌ها گفته بودند «اگر برگردید اعدام می‌شوید!» اما سرافرازانه وطن را برگزیدند. با خواندن این خبر، خاطرات اردیبهشت ۱۳۶۱ برایم تداعی شد. دقیقاً همین حرف را در زندان استخبارات بغداد به آن بیست و سه نفر هم گفتند که «ایران می‌گوید این‌ها بچه‌های ما نیستند!»

نکته عجیب اینجاست که نه شیرپسران دهه‌چهلی فریب دشمن را خوردند و نه شیردختران دهه‌هشتادی! دو سرِ این ماجرا دو دژخیم ایستاده بودند؛ صدام می‌خواست بچه‌ها را بفرستد ایران تا بهره‌برداری سیاسی کند، ترامپ می‌خواست دختران را نگه دارد و ماهی خودش را بگیرد. عجبا که هر دو گروه، به پشتوانه ایمان و غیرت ایرانی، دقیقاً مخالف خواست دشمن عمل کردند.

پسرها برای حفظ حرمت ایران عزیز، غربت را برگزیدند و بعد از هشت سال برگشتند؛ دخترها به همان دلیل وطن را انتخاب کردند و بعد از هشت روز راهی ایران شده‌اند. امیدوارم دستگاه دیپلماسی کشور تمام سعی خودش را بکند تا آن پنج اسیر عزیز را هم به میهن برگرداند تا همچنان برای ایران افتخارآفرینی کنند.