هزینه جنگ علیه ایران برای آمریکا از ۲۱ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران وارد شانزدهمین روز خود شده است، هزینههای تحمیلی این جنگ به بودجه دولت آمریکا بهطور مداوم در حال افزایش است.
بر اساس «ساعت هزینههای جنگ» که با اتکا به آمار رسمی دولت آمریکا از هزینههای شش روز نخست جنگ محاسبه میشود، مجموع هزینههای این درگیری برای دولت آمریکا در روز شانزدهم از ۲۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
کارشناسان معتقدند این رقم تنها شامل هزینههای مستقیم مربوط به تجهیزات، تسلیحات و عملیات نظامی بهکار گرفتهشده در جنگ علیه ایران است و همه ابعاد هزینههای واقعی جنگ را در بر نمیگیرد.
به گفته تحلیلگران، در صورتی که خسارتهای وارد شده به پایگاهها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران نیز در محاسبات لحاظ شود، هزینههای واقعی تحمیلشده به آمریکا میتواند بهمراتب بیشتر از رقم فعلی برآورد شود.
