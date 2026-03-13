به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر هاشمپور بامداد جمعه در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس با تأکید بر مفهوم «اقدام به موقع» در برابر هجمه رسانهای دشمن اظهار داشت: بسیاری از افراد خوب تاریخ به دلیل عدم تشخیص به موقع، از قافله حق بازماندند. اگر ابنعباس در ماجرای عاشورا یا ترماح بن عدی در پیوستن به کاروان امام حسین (ع) تأخیر کردند، نتیجه آن عقبماندگی از کاروان نور بود.
تشخیص به موقع شرط نجات از فتنه است
وی با اشاره به دوران کنونی و تلاش دشمن برای مدیریت میدان ادراک مردم تصریح کرد: امروز تشخیص به موقع یعنی اینکه بدانیم دشمن کیست و هدفش چیست. دشمنی که در معرکه نظامی کتک خورده، اکنون تمام امیدش را به آشوبهای خیابانی بسته و میکوشد با ایجاد ناامنی، مردم را از صحنه خارج کند.
وجوب حضور در خیابانها در شبهای قدر انقلاب
هاشمپور با بیان اینکه این روزها و شبها، شبهای قدر انقلاب اسلامی است، خطاب به مردم گفت: به خداوند قسم حضور شما در خیابانها اولاً واجب است و ثانیاً کم از شبزندهداری قدر ندارد. تحلیلگر صهیونیست منتظر است ما به خانهها برگردیم، اما سپاه و ارتش در میدان نبرد، پشتشان به حضور گرم شما در خیابانها گرم است.
اقدام بصیرانه نگهداشتن خیابانها
وی با اشاره به درخواست فرماندهان نظامی و رئیس مجلس از مردم برای حضور در خیابانها گفت: سردار موسوی فرمانده هوافضا فرمود «ما میدان را نگه میداریم، شما خیابان را نگه دارید». امروز اقدام بصیرانه و به موقع ما، حفظ خیابانها و میدانهای مقاومت در برابر هجمه نرم دشمن است.
دشمن شناسی در پرتو رسانه
این کارشناس دینی با اشاره به داستان تاریخی «تمییز ناقه از جمل» در زمان معاویه هشدار داد: معاویه با لشکری به جنگ علی (ع) آمد که فرق جمل و ناقه را نمیفهمیدند. امروز نیز ۱۳۸ شبکه فارسی زبان بهطور مستقیم علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و رایگان در اختیار ایرانیها قرار دارند تا ادراک عمومی را مختل کنند.
آمیختن حق و باطل شگرد رسانهای دشمن
وی افزود: برخی میگویند بیبیسی گاهی خبر درست هم میدهد؛ اما امیرالمؤمنین (ع) فرمود باطل محض طرفدار ندارد، حق را با باطل میآمیزند تا تو حق را بپذیری و باطل را نیز با آن همراه کنی. شگرد رسانهای دشمن همین است.
حجتالاسلام هاشمپور در پایان با تأکید بر مفهوم «اقدام به موقع» از منظر عاشورا و تاریخ اسلام گفت: نباید مانند برخی شخصیتهای خوشسابقه تاریخ، اما بیاقدام، از قافله انقلاب و رهبری عقب ماند. امروز رسانه و خیابان دو بال جهاد تبیین و جهاد حضور هستند.
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