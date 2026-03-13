https://mehrnews.com/x3bzZh ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴ کد مطلب 6773185 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴ پیام حضور حماسی مردم اراک در راهپیمایی روز قدس اراک- در این ویدئو شکوه حماسی و پیام حضور مردم اراک در راهپیمایی روز قدس را ملاحظه می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6773185 کپی شد مطالب مرتبط زندیه وکیلی: روز قدس نماد بیداری وجدانهای بشری در برابر اشغالگری است دری: راهپیمایی قدس خروش ملت در محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل است اتحاد مقدس روز قدس قوچانیها در مقابل دشمن جهانخوار شکوه حضور مردم محلات در راهپیمایی روز قدس حماسهای دیگر در راه؛راهپیمایی روز قدس در ۱۲۰ نقطه مرکزی برگزار میشود حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس، سیلی دیگر بر صورت استکبار جهان برچسبها راهپیمایی روز قدس اراک تجمع مردمی
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