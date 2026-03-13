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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

پیام حضور حماسی مردم اراک در راهپیمایی روز قدس

پیام حضور حماسی مردم اراک در راهپیمایی روز قدس

اراک- در این ویدئو شکوه حماسی و پیام حضور مردم اراک در راهپیمایی روز قدس را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6773185

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