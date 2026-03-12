دری: راهپیمایی قدس خروش ملت در محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت حضور گسترده مردم در این راهپیمایی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در این پیام می افزاید: دل‌های مؤمنان این دیار در سوگ مردی می‌سوزد که ۴۷ سال خورشیدوار بر تارک این انقلاب درخشید و لحظه‌ای از پای نایستاد. رحلت جانگداز رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، نه فقط ایران که جهان اسلام را به ماتمی عظیم نشاند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در ادامه این پیام با تقدیر از حضور بی‌نظیر مردم استان مرکزی در آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید و بیعت با پرچمدار جدید ولایت تصریح کرد: اینجانب با دلی آکنده از حزن و اندوه ولی در عین حال سرشار از افتخار و امید، از حماسه عظیم و فراموش‌ناشدنی مردم غیور این استان در روزهای سوگ و سرور تقدیر می‌کنم؛ تقدیر از آن حضور بی‌نظیر در آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و بیعت با پرچمدار جدید ولایت که با بصیرتی مثال‌زدنی، بار دیگر ثابت کردید که این ملت زنده است و تا ظهور منجی عالم بشریت، از مسیر نورانی ولایت منحرف نخواهد شد.

امام‌جمعه اراک ضمن تشکر از تمامی اقشار مردم استان مرکزی تأکید کرد: از تمامی اقشار مردم شریف استان مرکزی، علما و فضلا، طلاب و دانشجویان، کارگران و کشاورزان، بازاریان و اصناف، فرهنگیان و دانش‌آموزان، ورزشکاران و پیشکسوتان، بانوان و مردان غیرتمند که در میدان‌های بیعت حاضر شدند و با سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) پیمان بستند صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه این بیعت، تنها یک مراسم نمادین نبود، تاکید کرد: این بیعت، تجدید عهدی بود با تمام شهدای انقلاب اسلامی، با امام راحل عظیم‌الشأن (ره)، با رهبر شهیدمان و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و مردم ما نشان دادند که اگرچه داغدارند، اما مأیوس نیستند و اگرچه اشک می‌ریزند، اما دست از مبارزه برنمی‌دارند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر وجوب تبعیت از مقام معظم رهبری گفت: تبعیت از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که بحمدالله با رای قاطع خبرگان ملت به امامت و رهبری برگزیده شدند، بر همگان واجب و لازم است، ایشان یادگار پدری شهید و امیدی برای آینده انقلاب هستند و پیروی از فرامینشان، پیروی از رسول الله(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

امام‌جمعه اراک در بخش پایانی این پیام ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کرد: اکنون در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روزی که امام راحل (ره) به عنوان میراثی ماندگار برای امت اسلامی به یادگار نهادند و رهبر شهیدمان نیز همواره بر عظمت آن پای فشردند، قرار داریم و امسال اما این روز، با توجه به شهادت رهبر عزیز و فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای معنایی عمیق‌تر و رسالتی سنگین‌تر یافته است.

امام جمعه اراک گفت: ما با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس به دشمنان نشان خواهیم داد که شهادت رهبرمان، سرداران رشید اسلام و جمعی از مردم بی‌گناه و میهن‌مان، نه تنها خللی در اراده پولادین ما ایجاد نکرده، بلکه عزم ما را برای دفاع از حریم اسلام، قرآن و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی راسخ‌تر و مصمم‌تر ساخته است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با محکومیت جنایات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد: جنایات ددمنشانه آمریکا و رژیم تروریستی صهیونیستی در بمباران بیمارستان‌ها، کشتار فجیع کودکان و زنان بی‌گناه در محاصره ظالمانه مردم مظلوم فلسطین و اینک تجاوز آشکار و بزدلانه به خاک پاک ایران اسلامی و به شهادت رساندن رهبر فرزانه انقلاب و جمعی از سرداران سرافراز میهن، بار دیگر ماهیت وحشیانه، تروریستی و ضدبشری استکبار جهانی را برای جهانیان آشکار ساخت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در پایان این پیام تأکید کرد: فردا با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس با تمام توان و یکپارچه فریاد "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر منافق" سر خواهیم داد و به جهانیان ثابت می‌کنیم که با وجود این جنایات هولناک، تا آخرین قطره خون خود پای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، راه شهیدان والامقام و فرمان‌های حکیمانه رهبر شهید انقلاب، ایستاده‌ایم و لحظه‌ای از حمایت جبهه حق، مقاومت اسلامی و رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای دست برنخواهیم داشت و بی‌تردید انتقام خون این شهیدان بزرگوار و مردم بی‌گناه ایران اسلامی را از آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونیستی خواهیم گرفت.