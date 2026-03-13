حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس، سیلی دیگر بر صورت استکبار جهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور پرشور و میلیونی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، نمایشی متفاوت و خیرهکننده از اقتدار و انسجام ملی بود که دشمنان را در محاسبات غلط خودشان تنها گذاشت.
وی افزود: دشمن همیشه در تحلیلهای خودش اشتباه فاحشی را انجام میدهد. استکبار جهانی، ترامپ و نتانیاهو درک نکردند که این مردم چگونه هستند. اینها فکر میکردند که فقط نظام جمهوری اسلامی خودش است و رزمندگان خودش و سرداران خودش و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی که در نظام جمهوری اسلامی در نقاط مختلف شهر حضور پیدا میکنند.
طهماسبی با بیان اینکه روز جهانی قدس امسال، با ۴۷ سال گذشته تفاوتهای اساسی داشت، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در روز جهانی قدس امسال، متفاوت با ۴۷ سال گذشته است. در شرایطی که جمهوری اسلامی دارد با رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی عملاً در صحنه مقابله میکند، امیدواریم که دشمنان جمهوری اسلامی که احمق هستند، این حضور مردم و میلیونی مردم را بفهمند.
استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: این حضور گسترده مردم، پیام مقاومت و ایستادگی را به گوش جهانیان رسانده و بار دیگر نقشه های دشمنان را ناکام سازد.
