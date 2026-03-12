به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیهوکیلی با صدور پیامی ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس، این روز را فرصتی برای اعلام انزجار از ظلم و اشغالگری و تجلی غیرت دینی و انسانی ملتهای آزاده عنوان کرد.
این پیام می افزاید: روز قدس یادگار ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و نماد بیداری وجدانهای انسانی در برابر ظلم و اشغالگری است، روزی که ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان با حضور آگاهانه خود، بر دفاع از عدالت، کرامت انسانی و حقوق ملتهای تحت ستم تأکید میکنند.
استاندار مرکزی در ادامه این پیام با اشاره به کارنامه درخشان مردم استان مرکزی در عرصههای مختلف انقلاباسلامی افزود: مردم مؤمن، بصیر و همیشه در صحنه این استان همواره در مقاطع مختلف با حضور مسئولانه خود، پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومان جهان را به نمایش گذاشتهاند و بیتردید امسال نیز با حضوری گسترده، جلوهای از وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش خواهند گذاشت.
استاندار مرکزی در بخش پایانی پیام خود ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار استان برای شرکت در آیینهای روز جهانی قدس تاکید کرد: حضور باشکوه مردم در این روز، بیانگر زنده بودن آرمان عدالتخواهی در جامعه اسلامی و نشاندهنده همبستگی ملت ایران در حمایت از ملتهای مظلوم و ارزشهای انسانی است.
