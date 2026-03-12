۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۰۳

زندیه وکیلی: روز قدس نماد بیداری وجدان‌های بشری در برابر اشغالگری است

زندیه وکیلی: روز قدس نماد بیداری وجدان‌های بشری در برابر اشغالگری است

اراک - استاندار مرکزی گفت: روز جهانی قدس میراث ماندگار امام خمینی(ره) و نماد بیداری وجدان‌های بشری و همبستگی امت اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه‌وکیلی با صدور پیامی ضمن گرامی‌داشت روز جهانی قدس، این روز را فرصتی برای اعلام انزجار از ظلم و اشغالگری و تجلی غیرت دینی و انسانی ملت‌های آزاده عنوان کرد.

این پیام می افزاید: روز قدس یادگار ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و نماد بیداری وجدان‌های انسانی در برابر ظلم و اشغالگری است، روزی که ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان با حضور آگاهانه خود، بر دفاع از عدالت، کرامت انسانی و حقوق ملت‌های تحت ستم تأکید می‌کنند.

استاندار مرکزی در ادامه این پیام با اشاره به کارنامه درخشان مردم استان مرکزی در عرصه‌های مختلف انقلاب‌اسلامی افزود: مردم مؤمن، بصیر و همیشه در صحنه این استان همواره در مقاطع مختلف با حضور مسئولانه خود، پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مظلومان جهان را به نمایش گذاشته‌اند و بی‌تردید امسال نیز با حضوری گسترده، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش خواهند گذاشت.

استاندار مرکزی در بخش پایانی پیام خود ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار استان برای شرکت در آیین‌های روز جهانی قدس تاکید کرد: حضور باشکوه مردم در این روز، بیانگر زنده بودن آرمان عدالت‌خواهی در جامعه اسلامی و نشان‌دهنده همبستگی ملت ایران در حمایت از ملت‌های مظلوم و ارزش‌های انسانی است.

کد خبر 6773002

