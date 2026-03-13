سوال روز بیست و سوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، زندگی بر اساس آموزه‌های قرآنی، تنها راه رسیدن به آرامش حقیقی، رضایت الهی و رستگاری ابدی است. باید این هدیه‌ی بی‌بدیل الهی را در تار و پود زندگی خود وارد کنیم.

سوال مسابقه روز بیست و سوم زندگی با آیه ها

با توجه به مفهوم ۱۷۳ سوره مبارکه صافات

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. تعادل و میانه روی، زیباترین سبک زندگی

۲. صبر و نماز قدرت واقعی مومن

۳. حتی یک آیه هم اثر دارد

۴. سپاه حق، پیروزی نهایی میدان

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.