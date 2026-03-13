خروش مردم مازندران در راهپیمایی ضدصهیونیستی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، خروش مردم مازندران در راهپیمایی روز جهانی قدس از دقایقی پیش در شهرهای مختلف استان آغاز شده است.
مردم انقلابی و روزهدار مازندران از دقایقی قبل از آغاز رسمی مراسم با حضور در میادین و مسیرهای راهپیمایی، برای شرکت در این حرکت عظیم مردمی گرد هم آمدهاند تا بار دیگر فریاد استکبارستیزی سر داده و حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کنند.
حضور گسترده اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانوادهها، دانشآموزان، دانشجویان و فعالان فرهنگی و اجتماعی در این راهپیمایی جلوهای از همبستگی و همدلی مردم استان در دفاع از آرمان آزادی قدس شریف را به نمایش گذاشته است.
بر اساس این گزارش، هر لحظه بر شمار راهپیمایان افزوده میشود و جمعیت حاضر در مسیرهای راهپیمایی در حال افزایش است.
راهپیمایی روز جهانی قدس در مرکز استان مازندران، شهر ساری، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح از مسیرهای تعیینشده آغاز میشود و راهپیمایان با حضور گسترده خود بار دیگر حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن را فریاد خواهند زد.
روز جهانی قدس که به ابتکار حضرت امام راحل در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نامگذاری شده است، هرساله با حضور گسترده مردم ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی و آزادیخواهان جهان برگزار میشود.
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