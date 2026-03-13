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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

فعالیت ۳۶نانوایی سمنان به صورت شناور؛ افزایش سهمیه آرد در دست اجرا است

فعالیت ۳۶نانوایی سمنان به صورت شناور؛ افزایش سهمیه آرد در دست اجرا است

سمنان- فرماندار سمنان از فعالیت ۳۶ نانوایی به صورت شناور در شهرستان خبر داد و گفت: افزایش سهمیه نان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مهدی صمیمیان صبح آدینه در آیین تجدید میثاق اصناف و بازاریان سمنان با دولت و نظام در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان سمنان به اهمیت نقش اصناف در تامین نیازهای مردم تاکید کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با فعالیت خوب اصناف و بازاریان مشکلی در حوزه تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی از موجودی کالا در انبارهای شهرستان سمنان خبر داد و ادامه داد: کالاهای مورد نیاز به قدر کفایت ذخیره سازی شده و در موقعیت مناسب در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.

فرماندار سمنان با اشاره به بازدید های انجام گرفته از جایگاه های سوخت شهرستان، ادامه داد: در زمینه سوخت میز مشکلی دیده نشده و کار سوخت گیری خودروها با قوت در حال انجام است.

صمیمیان از فعالیت ۳۶ نانوایی به صورت شناور در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: ۱۶ نانوایی از شش صبح تا ۱۰ شب مدام در حال پخت نان و ارائه خدمات لازم به شهروندان هستند.

وی افزود: افزایش سهیمه آرد نانوایی های سمنان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد در دستور کار است تا مشکلی در تامین نان به عنوان قوت اصلی مردم ایجاد نشود.

فرماندار سمنان به موضوع آمادگی این شهرستان برای میزبانی از مسافران اشاره کرد و اظهار داشت: ظرفیت اسکان بالغ بر ۱۵ هزار نفر مسافر در سمنان پیش بینی شده است.

کد مطلب 6773255

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