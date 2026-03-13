عراقچی: اراده راسخ دولت و مردم بر دفاع از خود در برابر متجاوزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در تماس تلفنی با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، به بررسی تحولات مهم منطقهای و بینالمللی پرداخت.
در این گفتگو، وزیر امور خارجه ایران همتای هندی خود را در جریان آخرین وضعیت ناشی از تجاوزات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد و بر پیامدهای این اقدامات بر ثبات و امنیت منطقه و جهان تأکید کرد.
عراقچی همچنین بر اراده راسخ دولت و مردم و نیروهای مسلح کشورمان برای اعمال حق مشروع دفاع از خود در برابر متجاوزان تأکید کرد.
وی بر لزوم محکومیت تجاوز نظامی علیه ایران از سوی مجامع و سازمانهای بینالمللی و منطقهای تأکید کرد و با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه بریکس به عنوان مجمعی برای توسعه همکاریهای چندجانبه، ایفای نقش سازنده این نهاد را در مقطع کنونی برای حمایت از ثبات و امنیت منطقه و جهان ضروری دانست.
وزیر امور خارجه هند نیز در این تماس با اعلام آمادگی کشورش برای توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در مجامع منطقهای و بینالمللی، بر اهمیت یافتن راهی برای تقویت ثبات و امنیت پایدار در منطقه به عنوان یک نیاز جمعی تأکید کرد.
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