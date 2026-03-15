به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با العربی الجدید اعلام کرد که ایران آماده است با همکاری کشورهای منطقه، کمیته‌ای برای تحقیق درباره اهدافی که مورد حمله قرار گرفته‌اند تشکیل دهد.

وی با تأکید بر اینکه حملات ایران تنها پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد، تصریح کرد: ما تاکنون هیچ منطقه غیرنظامی یا مسکونی در کشورهای منطقه را هدف قرار نداده‌ایم.

عراقچی با اشاره به ساخت پهپاد «لوکاس» توسط آمریکایی‌ها که کاملاً مشابه پهپاد «شاهد» ایران است، گفت: آمریکایی‌ها از طریق این پهپاد، اهدافی در کشورهای عربی را مورد حمله قرار می‌دهند.

وزیر امور خارجه ایران همچنین محتمل دانست که اسرائیل پشت حمله به اهداف غیرنظامی در کشورهای عربی باشد تا روابط آن کشورها با ایران تخریب شود.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه هشدار داد: اگر تأسیسات انرژی ما هدف قرار گیرد، ما نیز تأسیسات شرکت‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار خواهیم داد.

عراقچی با بیان اینکه اشغال جزیره خارک خطایی بزرگ‌تر از حمله به آن خواهد بود، درباره شرایط پایان جنگ تأکید کرد: پایان جنگ منوط به تضمین عدم تکرار آن و پرداخت غرامت است.

وی با اشاره به ادامه ارتباطات دیپلماتیک ایران با قطر، عربستان سعودی، عمان و کشورهای همسایه، گفت: از هر ابتکار منطقه‌ای که به پایان عادلانه جنگ منجر شود استقبال خواهیم کرد، اما تاکنون هیچ ابتکار مشخصی برای پایان دادن به جنگ مطرح نشده است.

وزیر امور خارجه درباره وضعیت داخلی ایران نیز اظهار داشت: وضعیت در ایران باثبات است و هیچ شکافی در نهادهای دولت یا ارتش وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به سلامت کامل رهبر انقلاب تأکید کرد که ایشان به‌طور کامل اوضاع را مدیریت می‌کنند.

عراقچی در پایان با اشاره به سیاست ایران در تنگه هرمز خاطرنشان کرد: تنگه هرمز برای همه باز است، به‌جز کشتی‌های آمریکایی و متحدانش.