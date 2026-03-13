سایت صفی آباد بهشهر برای دومین بار مورد تعرض قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی صبح جمعه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: لحظاتی پیش یکی از اماکن مخابراتی در محوطه سایت صفی‌آباد شهرستان بهشهر برای دومین بار مورد تعرض دشمن قرار گرفت که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

وی با تایید خبر تعرض به تاسیسات مخابراتی سایت صفی‌آباد بهشهر اظهار کرد: نیروهای امنیتی و امدادی به منطقه اعزام شده‌اند و زوایای دقیق این حادثه پس از بررسی نهایی اعلام می‌شود.

وی با تاکید بر پرهیز شهروندان از هرگونه تجمع و حضور در محدوده یاد شده و همچنین خودداری از تصویربرداری تصریح کرد: از همه هم‌استانی‌ها به ویژه شهروندان بهشهر خواهشمندیم آرامش خود را حفظ کرده و اخبار موثق را از طریق رسانه‌های رسمی دنبال کنند. همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش را از طریق شماره‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ به نهادهای امنیتی اطلاع دهند.

گفتنی است نخستین مورد تعرض به مجموعه تاریخی صفی‌آباد بهشهر شامگاه ۱۷ اسفند رخ داده بود که آن حادثه نیز خوشبختانه تلفات جانی نداشت.