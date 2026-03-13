به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی با انتشار پیامی ویدئویی در یکی از شبکه‌های اجتماعی، ضمن اشاره به نبرد تحمیلی رمضان و جنایت های آمریکای تجاوزکار و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اسلامی که به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم بیگناه کشورمان منجر شد، اعلام کرد: میدان امروز میدان درگیری اسلام و کفر است و هر روز هم این نبرد، شفاف تر و بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه دشمن با صراحت میدان درگیری را می فهمد و می داند که درگیری بین اسلام به تعبیر خودشان با پرچم داری جمهوری اسلامی ایران و تمدن مادی و لیبرال دموکراسی با پرچم داری آمریکا است، افزود: برای برچیدن قدرت اسلام و قدرت نرم و دعوت جدید که در جهان ایجاد کرده، دشمن وارد میدان شده و همه امکانات خودش را هم آورده و اعلام کرده که نقطه کانون این نبرد هم با ایران است اما در دوران قبل موفق نشدند

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه وقتی دشمن دید که آن طرح پیروز نشد دنبال تغییر نظم خاورمیانه و غرب آسیا افتادند و آنچه در دو سه سال اخیر می بینیم، ادامه همان است که ابتدا با جنگ نیابتی اسرائیل وارد عمل شدو بعد خودشان مستقیم وارد جنگ شد.

میرباقری شاهرودی با طرح این سوال که چرا به اینجا رسیدیم که دشمن امکانات نظامی خودش را جمع کرده و خطرپذیری می کند تا وارد جنگ سخت نظامی با ایران شود، ابراز کرد: این ریسک، به خاطر شکست همه طرح های دشمن در قبال ایران اسلامی است و لذا باید تاکید کرد که نبرد امروز به خاطر ضعف دشمن و قدرت ملت ایران است.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل ابزار دیگری در دست نداشتند تا ایران را مهار کنند، افزود: به تعبیر امام(ره) آمریکایی ها زمانی کشتی حرکت می دادند و دولت ساقط می کردند اما امروز با قدرت مردم ایران اسلامی روبرو شده اند.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری بیان کرد: جنگ نیابتی، اغتشاشات، تحریم اقتصادی، انقلاب های مخملی، دیپلماسی مهار و ... ابزارهایی بود که هر کدام شان برای ساقط کردن یک ملت کافی بود اما همه اینها را علیه ملت ایران به کار گرفتند و هر کدام از اینها اگر کارساز می شد، نیاز به لشکرکشی نظامی نبود که آخرین آن هم همین جنگ ترکیبی همه جانبه است.

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه جنگ دیپلماتیک، جنگ شناختی، لشکر کشی و ... ابعاد این جنگ ترکیبی است، تاکید کرد: آمریکا حتی از مذاکره هم به عنوان ابزار جنگ ترکیبی استفاده می کرد زیرا بارها نشان داد که دنبال مذاکره نیست و به دنبال تحمیل نظر است و همه این ابزارها در برابر ملت ایران ناکارآمد شده است.