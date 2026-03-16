مومنی: پروژه اغتشاشات دشمن با شکست مواجه خواهد شد

میرقاسم مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنگ تحمیلی ، اظهار داشت: این جنگ تحمیلی یک پروژه عظیمی است که بازیگران بسیاری دارد؛ یکی از این بازیگران رژیم اسرائیل و امریکاست و بازیگران دیگر کشورهای منطقه هستند.

مومنی با بیان اینکه جنگ تحمیلی یک جنگ معمولی نیست بلکه برای آن برنامه ریزیهایی انجام شده است؛ گفت: توانمندی هایی که ایران در زمینه موشکی دارد منجر به ترس و ناامنی در کشورهای عربی شده است لذا با واسطه گری امریکا و رژیم اسرائیل تلاش میکنند در راستای حفظ منافع شان، ایران را در عرصه های مختلف اقتصادی، نظامی و ... تضعیف کنند.

وی با اشاره به اشتباهات راهبردی ترامپ و شکست امریکا در جنگ با ایران، اظهار داشت: امریکایی ها فکر میکردند جنگ به زودی تمام خواهد شد و می توانند در ایران دولت سازی کنند اما ایران با تاریخ ده هزار ساله و جغرافیای خاص خودش و با تکیه بر توانمندی های خود باعث شد امریکایی ها شکست بخوردند؛ تا جایی که میبینیم ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز از کشورهای دیگر دعوت می‌کند، درحالیکه قبلا چنین چیزی نبود چرا که الان حس میکنند جنگ با ایران بیش از توان امریکا و اسرائیل است.

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به پروژه دشمن برای تبدیل جنگ به اغتشاشات، تصریح کرد: پروژه ناارام سازی و ایجاد اختلال در حوزه‌های اجتماعی و داخلی کشور نیز توسط طراحان امریکایی و صهیونی با شکست مواجه خواهد شد.