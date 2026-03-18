بسته شدن تنگه هرمز سیستم اقتصادی آمریکا و اروپا را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعدازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان افزود: روزهای خاصی را سپری می کنیم و ملت ایران این شرایط را نیز سپری خواهد کرد.

وی با اظهار این که امسال با چند نوع جنگ مواجه شدیم، گفت: با شهادت رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی دشمن به این فکر بود با حذف رهبری زیر پای نظام اسلامی را خالی کند.

وی با بیان این که دشمن تصور می کرد طرف چند روز کار جمهوری اسلامی را تمام کند، گفت: اکنون همه ما در حال نبرد هستیم و دست برتر نیروهای مسلح در عرصه جنگ نشان داد آمریکا و صهیونیسم توان مقابله با ایران را ندارند.

فیاضی حضور، اتحاد و انسجام و ایمان مردم را قدرت و سوخت موشکی ایران دانست و گفت: این که آمریکا دست یاری به سمت تا متحدانش دراز می کند، نشانه ضعف است.

این نماینده مجلس با اشاره به این که سیستم اقتصادی آمریکا و اروپا را بسته شدن تنگه هرمز به هم ریخته است، افزود: این درحالی که ملت ایران سال ها با تحریم مواجه بوده است.

وی در عین حال تصریح کرد: شهادت رهبر انقلاب اسلامی هزینه سنگینی برای ملت ایران و جهان اسلام بوده است و رهبر انقلاب در واقع قربانی وطن، آرمان‌ها و ملت شده است.

وی گفت: ملت ایران باید در این میدان ‌نبرد ایستادگی کند و دشمنان فهمیدند ملت ایران با دیگران متفاوت است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: دولت به خوبی توانسته شرایط را در کشور مدیریت کند و انتخاب رهبری نیز توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

وی با تاکید بر این که صالحی بعد از صالح روی کار آمد، گفت: مجلس خبرگان با انتخاب رهبر جدید، اتفاق بزرگی را رقم زده است.

وی با عنوان این که شرایط در مازندران نیز به رغم حضور چند برابری مسافران عادی است از تلاش های مسئولان و همراهی مردم تقدیر کرد.