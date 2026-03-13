اکبری: کاهش جمعیت کیفری در استان سمنان برنامه ریزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح آدینه در بازدید از زندان سمنان به صورت سرزده بیان کرد: گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان و بررسی میدانی وضعیت آنان، یکی از راه‌های مؤثر تحقق عدالت و احیای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.

وی افزود: این نوع بازدیدها به‌صورت منظم ادامه دارد تا فرآیند دادرسی و اجرای احکام با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین ادامه داد: مدیریت هدفمند جمعیت کیفری از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه است و باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی و نهادهای بازاجتماعی‌سازی، زمینه بازگشت شرافتمندانه زندانیان واجد شرایط به جامعه را فراهم کرد.

اکبری همچنین بر اجرای کامل سند تحول و تعالی قضایی تأکید و نقش مؤثر ستاد دیه و خیران نیکوکار در کمک به زندانیان جرائم غیرعمد و مالی را برجسته دانست.

وی افزود: ستاد دیه و خیران بازوان توانمند دستگاه قضایی در حمایت از اقشار آسیب‌دیده جامعه‌اند و انتظار می‌رود با تداوم این همکاری‌ها، آزادی زندانیان جرائم مالی و بازگشت آنان به خانواده، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان، با شتاب بیشتری دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با تأکید بر لزوم رعایت کرامت انسانی زندانیان خاطرنشان کرد: خدمت به زندانیان و رسیدگی عادلانه به مشکلات آنان از جلوه‌های روشن احسان و عبادت در شب‌های عظیم الشأن قدر است و باید همواره عدالت را در کنار کرامت انسانی سرلوحه خدمت قضایی خود قرار دهیم.