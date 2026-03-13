میامی یکپارچه حماسه شد؛ از فرومد تا کالپوش، طنین ضد استکباری در ۲۰نقطه

به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین و خداجو و همیشه در صحنه شهرستان میامی، صبح آدینه همزمان با دیگر نقاط استان سمنان، کشورمان و حتی کشورهای دیگر جهان، راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس را برگزار کردند.

راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در ۲۰ نقطه شهری و روستایی شهرستان میامی با حضور پرشور و باشکوه مردم این شهرستان شهید پرور برگزار و مردم حتی از ساعتی قبل از آغاز مراسم رسمی راهپیمایی روز جهانی قدس در محل های از پیش تعیین شده حاضر شدند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در دو شهر و ۱۸ روستای شهرستان میامی در حال برگزار شد که مردم متدین این شهرستان با در دست داشتن پرچم های سه رنگ ایران اسلامی و تمثال امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی، یاد امامین انقلاب را گرامی داشتند.

مردم میامی همچنین در این راهپیمایی بزرگ با در دست داشتن تصاویری از حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و با سر دادن شعارهای ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، بار دیگر بیعت خود را معظم له را اعلام کردند.

راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس بجز در میامی و رضوان که دو شهر شهرستان میامی محسوب می شوند، در قوشه دگرمان و کرنگ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار شد و در گلستان نیز قرار است بعد از نماز ظهر و عصر، راهپیمایی باشکوهی برگزار شود.

راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس همچنین در نام نیک، نردین، محمد آباد پل ابریشم که یکی از کم برخوردار ترین نقاط کل استان سمنان محسوب می شود همچنین در فرومد، شرقی ترین نقطه استان سمنان نیز با شکوه خاصی برگزار شد.

راهپیمایی روز جهانی قدس همچنین در جودانه، کلاته اسد، کوهان، ری آباد، عباس آباد، بکران، طلوبین، دشت شادریال حق الخواجه، حسین آباد کالپوش و باغچه نیز برگزار و مردم با مشت های گره کرده خود مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

گفتنی است راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در ۶۵ نقطه استان سمنان در حال برگزاری است.