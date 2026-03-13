فریاد وحدت و مقاومت اردستانی ها در راهپیمایی سرنوشت ساز روز جهانی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، همگام با ندای عدالتخواهی ملتهای آزاده جهان، مردم سرافراز و همیشه حاضر در صحنه شهرستان اردستان، امروز، در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، با حضوری چشمگیر و آکنده از شور انقلابی، در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس شرکت کردند.
این حرکت خودجوش و مردمی که از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد، مسیر میدان فاطمیه شهرک هفتتیر تا مسجد موسیبنجعفر (ع) در شهرک کاوه را پیمود و بار دیگر، عشق و ارادت عمیق مردم این دیار به آرمان فلسطین و نفرت آنان از اشغالگری و ظلم را به نمایش گذاشت.
مسیر راهپیمایی اردستان از ساعات اولیه، شاهد ترافیک انسانی مشتاقی بود که برای شرکت در این راهپیمایی گرد هم آمده بودند. فضای معنوی و پرشور مراسم با نغمههای «الله اکبر» و «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» عطرآگین شده بود.
حضور گسترده و متنوع اقشار مختلف جامعه از نسلهای نوپای انقلاب تا پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، دانشآموزان و دانشجویان پرانگیزه تا خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران صحنهای زیبا از انسجام ملی و اسلامی را ترسیم میکرد.
مردم، با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین ضدصهیونیستی و ضد استکباری، فریادهای خود را بر سر جنایات بیوقفه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه و کرانه و حمایتهای آشکار قدرتهای استکباری از این رژیم، بلند کردند.
مردم اردستان جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه ایران اسلامی در جنگ این روزها و به شهادت رساندن قائد امت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان و مردم کشورمان را محکوم کردند.
راهپیمایی روز قدس امسال در اردستان، بازتابی بود از وجدان بیدار جهانیان نسبت به مظلومیت مردم فلسطین. پیامهای ارسال شده از سوی شرکتکنندگان، فراتر از مرزهای جغرافیایی، پژواکدهنده صدایی واحد در سراسر عالم علیه ظلم و اشغالگری بود.
آرمان قدس؛ پیوند نسلها و پیام امید
حضور پرشور نوجوانان و جوانان در صفوف مقدم راهپیمایی، نشان از درک عمیق آنان نسبت به اهمیت تاریخی و مذهبی روز قدس داشت.
این نسل، که طعم شیرین طراوت آزادی و عزت را چشیدهاند، با تمام توان در این راهپیمایی شرکت کرده و امید به آیندهای روشنتر و پیروزی نهایی جبهه مقاومت را در دلها زنده کردند.
پس از طی مسیر تعیین شده، راهپیمایان در مسجد موسیبنجعفر (ع) گرد هم آمدند تا در نمازجمعه این هفته شرکت کنند.
این تجمع باشکوه، فرصتی دیگر برای تجدید پیمان با آرمان قدس شریف و اعلام حمایت بیدریغ از مبارزات حقطلبانه مردم فلسطین بود.
