دشمنان در محاسبات خود علیه ایران دچار خطاهای فاحشی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تشریح اشتباهات محاسباتی دشمنان در قبال ایران، انتخاب رهبری جدید پس از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای را پیام آور اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی دانست.

وی با بیان اینکه دشمنان، به‌ویژه آمریکا، در تحلیل‌های خود نسبت به ایران دچار خطاهای بزرگی شده‌اند، به چهار اشتباه فاحش آنان اشاره کرد.

نورمفیدی ابتدا به اشتباه اول مبنی بر تصور پیروزی سریع در حمله به ایران و ترور رهبری اشاره کرد و گفت: این مخالفت با این حرف‌ها داره خودشو نشون میده و بنابراین اینم اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها بوده.

وی ادامه داد: اشتباه دوم دشمنان، امید بستن به اقوام جدایی‌طلب و وطن‌فروشان بود.

امام جمعه گرگان تأکید کرد: اقوام بسیاری در ایران زندگی می‌کنند اما آنچه را که هویت ملت ایران را تشکیل می‌دهد مسئله قومیت نیست مسئله این است که همه متعلق به این کشورند همه ایرانی‌اند.

وی با اشاره به حضور تمام اقوام در محکومیت آمریکا و اسرائیل، فتوا جهاد علمای اهل سنت منطقه ترکمن صحرا را نمونه‌ای از این وحدت و هویت ایرانی دانست.

نورمفیدی با بیان اینکه ایران دو هزار و ۵۰۰ سال سابقه تمدنی دارد و مردم آن به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند، اظهار کرد: این تصور دشمنان که فکر می کنند ایران کشوری نوپا است اشتباه است.

وی در ادامه به مسئله انتخاب رهبری جدید پس از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت و گفت: با تصمیم خبرگان رهبری اکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب شد این انتخاب پیامی برای دنیا داشت که با شهادت رهبر معظم انقلاب هیچ فرقی و تفاوتی در مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران پیش نخواهد آمد.

نورمفیدی با بیان اینکه رهبری جدید، کاملاً با مبانی انقلاب و منظومه فکری رهبران پیشین آشناست، افزود: هیچ تفاوتی در مواضع اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل دنیا اتفاق نخواهد افتاد. با پیامی که رهبر عزیز و جوانمان صادر کردند مشت محکمی به دهان همه یاوه گویان زدند و نشان داد انقلاب همان انقلاب و مواضع اصولیی‌اش هیچگونه فرقی با گذشته نکرده است.

وی ضمن تسلیت مجدد مصیبت شهادت رهبر معظم انقلاب، این اتفاق را موجب شکست ملت ایران ندانست و با استناد به واقعه کربلا و درس‌های مکتب امام حسین (ع) و حضرت زینب (س)، تأکید کرد: این مصیبت‌ها ملت ایران را مقاوم‌تر خواهد ساخت.

نورمفیدی خطاب به آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه و همچنین وطن‌فروشان هشدار داد و گفت: با چشم باز، حضور گسترده مردم را ببینند و بدانند که پیروزی نهایی از آن ملت ایران است و شکست نصیب دشمنان خواهد شد.