هدف دشمن صهیونیستی-آمریکایی بلعیدن ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید صمصام الدین قوامی ظهر جمعه در پایان راهپیمایی روز قدس بیرجند اظهارکرد: غرب آسیا سرزمین ثروت و قدرت و محل مبعوث شدن پیامبران است.

رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی با اشاره به اینکه غرب آسیا محل دو قبله است، گفت: یک قبله مسجد الاقصی و یک قبله نیز مکه مکرمه است.

غرب آسیا محل رخدادهای آخرالزمانی

قوامی تأکید کرد: همه اتفاقات و پیچیدگی های آخر الزمان نیز در غرب آسیا رخ می دهد و در واقع به نوعی قلب جهان است که از آن قدر تولید می شود.

کارشناس ارشد علوم اسلامی و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی اظهارکرد: از همان سال ۴۲ که نهضت اسلامی آغاز شد، امام خمینی سخن از محو اسرائیل می زد.

قوامی بیان کرد: امام معتقد بود اسراییل یک کشور نیست چرا که یک کشور نیاز به مردم و سرزمین و هویت دارد که اسرائیل هیچ کدام از این ها را دارا نیست.

وی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی کابوس صهیونیست ها و آمریکا شد، ادامه داد: اگر پیروزی انقلاب اسلامی نبود آنان ادعای تصرف نیل تا فرات را می کردند.

رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی گفت: آنان(آمریکا و صهیونیست ها) می خواهند در واقع ببلعند و در ۴۷ سال گذشته در این زمینه توطئه های زیادی را طراحی کردند.

انتخاب ما مقاومت است

قوامی افزود: در مسیر طراحی و توطئه های آنان ما نیز مقاومت و ایستادگی را برای حفظ قرآن و دین الهی انتخاب کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ما ریشه در فطرت دارد، گفت: راه ما راه امام(ره) و در واقع محو اسرائیل است که این مسیر را ما با همکاری جبهه مقاومت از حزب الله، حشد الشعبی و انصارالله و..محقق خواهیم کرد.

بنیاد فقهی مدیریت اسلامی با بیان اینکه آنان تصور می کردند که کار انقلاب تمام شده لست،گفت: اما بعد از شهادت رهبر ۸۶ ساله ما و انتخاب مجلس خبرگان به واقع او را ۳۰ سال جوانتر کردند.

قوامی اظهارکرد: رهبر انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیانیه ای هفت ماده ای منتشر کردند که در آن بر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

وی افزود: و امروز نیز مردم ما مسیر مقاومت را انتخاب کرده آمد و در این مسیر خستگی ناپذیر هستند.