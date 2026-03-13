۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

تصاویر هوایی از راهپیمایی باشکوه اهوازی ها در روز قدس

تصاویر هوایی از راهپیمایی باشکوه اهوازی ها در روز قدس

اهواز - راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز امروز جمعه از میدان مولوی آغاز شد و جمعیت انبوهی از اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود مسیر این میدان تا محل برگزاری نماز جمعه اهواز را طی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این راهپیمایی در حالی برگزار شد که جنگ تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران وارد چهاردهمین روز خود شده است؛ با این حال مردم اهواز بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای در این مراسم حضور یافته و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترامپ رییس‌جمهور جنایتکار آمریکا، حمایت خود از ایران را اعلام کردند.

تصاویر هوایی از راهپیمایی باشکوه اهوازی ها در روز قدس

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، جمعیت فراوانی از مردم از ساعات پیش از آغاز رسمی راهپیمایی در میدان مولوی حضور یافته بودند و با شور و هیجان خاصی شعارهای ضد استکباری سر می‌دادند؛ حضوری که از سوی بسیاری از شرکت‌کنندگان به عنوان یکی از پرشورترین و تاریخی‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس در اهواز توصیف می‌شود.

تصاویر هوایی از راهپیمایی باشکوه اهوازی ها در روز قدس

در میان جمعیت، گروهی از جوانان با در دست داشتن نوشته‌هایی آمادگی خود را برای پیوستن به صفوف نیروهای مسلح و مشارکت در دفاع از کشور اعلام کردند.

تصاویر هوایی از راهپیمایی باشکوه اهوازی ها در روز قدس

