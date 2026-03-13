تصاویر هوایی از راهپیمایی باشکوه اهوازی ها در روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، این راهپیمایی در حالی برگزار شد که جنگ تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران وارد چهاردهمین روز خود شده است؛ با این حال مردم اهواز بدون هیچگونه واهمهای در این مراسم حضور یافته و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترامپ رییسجمهور جنایتکار آمریکا، حمایت خود از ایران را اعلام کردند.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، جمعیت فراوانی از مردم از ساعات پیش از آغاز رسمی راهپیمایی در میدان مولوی حضور یافته بودند و با شور و هیجان خاصی شعارهای ضد استکباری سر میدادند؛ حضوری که از سوی بسیاری از شرکتکنندگان به عنوان یکی از پرشورترین و تاریخیترین راهپیماییهای روز قدس در اهواز توصیف میشود.
در میان جمعیت، گروهی از جوانان با در دست داشتن نوشتههایی آمادگی خود را برای پیوستن به صفوف نیروهای مسلح و مشارکت در دفاع از کشور اعلام کردند.
