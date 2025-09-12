  1. استانها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

خروش مردم خوزستان در «جمعه‌های خشم» علیه جنایات رژیم صهیونیستی

اهواز - مردم انقلابی استان خوزستان پس از اقامه نماز جمعه با حضور گسترده در راهپیمایی «جمعه‌های خشم»، ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه موج اعتراضات مردمی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، مردم استان خوزستان روز جمعه با حضور پرشور در راهپیمایی «جمعه‌های خشم» بار دیگر همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف استان، با سردادن شعارهایی چون «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، خواستار توقف فوری حملات رژیم کودک‌کش و پایان دادن به جنایات ضدبشری در غزه شدند.

در اهواز نیز نمازگزاران با حضور در این راهپیمایی، ضمن محکومیت شدید اقدامات رژیم صهیونیستی، از نهادهای بین‌المللی خواستند تا در برابر این جنایات سکوت نکنند و به مسئولیت انسانی خود در حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین عمل کنند.

این راهپیمایی‌ها در حالی برگزار شد که تصاویر دلخراش از قربانیان حملات اخیر در غزه، موجی از اندوه و خشم را در میان مردم ایران و جهان برانگیخته است.

