به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس از ساعت ۱۰ امروز جمعه در اهواز از میدان مولوی آغاز شد و جمعیت انبوهی از اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود مسیر این میدان تا محل برگزاری نماز جمعه اهواز را خواهند پیمودند.

این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شود که جنگ تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران وارد چهاردهمین روز خود شده است؛ با این حال مردم اهواز بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای در این مراسم حضور یافته و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترامپ رییس‌جمهور جنایتکار آمریکا، حمایت خود از ایران را اعلام کردند.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، جمعیت فراوانی از مردم از ساعات پیش از آغاز رسمی راهپیمایی در میدان مولوی حضور یافته بودند و با شور و هیجان خاصی شعارهای ضد استکباری سر می‌دادند؛ حضوری که از سوی بسیاری از شرکت‌کنندگان به عنوان یکی از پرشورترین و تاریخی‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس در اهواز توصیف می‌شود.

در میان جمعیت، گروهی از جوانان با در دست داشتن نوشته‌هایی آمادگی خود را برای پیوستن به صفوف نیروهای مسلح و مشارکت در دفاع از کشور اعلام کردند.

همچنین حضور گسترده عشایر عرب و بختیاری خوزستان با لباس‌های محلی جلوه‌ای ویژه به این مراسم بخشیده بود.

یکی از بزرگان عشایر حاضر در این راهپیمایی گفت: عشایر خوزستان همواره در کنار ملت ایران ایستاده‌اند و امروز نیز اعلام می‌کنیم که تا پای جان برای ایران و دفاع از سرزمین خود ایستادگی خواهیم کرد.

یکی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: مردم خوزستان امروز با حضور پرشور خود نشان دادند که در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی عقب‌نشینی نخواهند کرد.

راهپیمایی روز جهانی قدس هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و مردم ایران با حضور در این مراسم حمایت خود از مردم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف را اعلام می‌کنند.