۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

اوکراین آموزش هوش مصنوعی با داده های جنگی را تبلیغ می کند

جنگ چهارساله اوکراین با روسیه سبب شده این کشور در حوزه فناوری پهپاد به اطلاعات زیادی دست یابد. یکی از محصولات جانبی این فرایند جمع آوری دیتا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اوکراین اکنون اعلام کرده داده های میدان جنگی خود را برای آموزش نرم افزارهای هوش مصنوعی پهپاد به هم پیمانانش می دهد.

میخایلو فدروف وزیر دفاع اوکراین در تلگرام نوشت: ما در جنگ نوین باید روسیه را در تمام وجوه چرخه فناوری شکست بدهیم. هوش مصنوعی یکی از حوزه های کلیدی این رقابت است.

فدوروف در پستی در ماه ژانویه از این اقدام رونمایی کرد.

این امر نشان می دهد هوش مصنوعی به طور روز افزونی به عنصری مهم در جنگ ها تبدیل می شود.

وزیر دفاع اوکراین مدعی است این کشور پلتفرمی در اختیار دارد که به طور ایمن مدل های هوش مصنوعی شرکا را آموزش می دهد. طبق اطلاعات موجود این سیستم مخازن داده را به طور مداوم به روز رسانی می کند.

این در حالی است که درمیانه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران نیز استفاده از هوش مصنوعی شدت گرفته است.

شیوا سعیدی

