بخشدار ارم: تحقق وعده نابودی رژیم اشغالگر قدس نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: مردم ما در این روز بار دیگر با حضور پرشور و انقلابی خود، صحنه‌ای دیگر از وحدت و بصیرت را رقم زدند. حضور شما در این راهپیمایی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و دشمنان اسلام است.

وی با گرامیداشت ایام و لیالی پرفیض ماه رمضان اضافه کرد: این ماه، ماه بیداری، ماه مقاومت و ماه پیروزی اراده‌ها بر گرسنگی و تشنگی است. چه نیکو و حکیمانه بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، آخرین جمعه این ماه عزیز را به عنوان «روز جهانی قدس» نام‌گذاری کردند.

بخشدار ارم اضافه کرد: این نام‌گذاری هوشمندانه، یک ابتکار تاریخی بود که مسئله فلسطین را از یک موضوع فراموش‌شده و منطقه‌ای، به محور وحدت جهان اسلام و وجدان بیدار بشریت تبدیل کرد. روز قدس، روز اعلام انزجار از مستکبران و روز تجدید میثاق امت اسلامی با آرمان آزادی قدس شریف است.

وی ادامه داد: امروز در این جمع پرشور، یادآور یک سخن تاریخی و راهبردی از سکاندار خردمند انقلاب، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هستم. معظم‌له در سال ۱۳۹۴، با درک عمیق از تحولات منطقه و وعده الهی، فرمودند: «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» .

جعفری تاکید کرد: این سخن، یک پیش‌بینی ساده نبود؛ یک تحلیل دقیق و یک وعده قطعی بود که از متن قرآن و سنت‌های الهی نشأت می‌گیرد. ایشان این وعده را به شرط مبارزه همگانی و اتحاد مسلمانان دانستند و تأکید کردند که در این مسیر، ایران روح مبارزه و جهاد را حفظ خواهد کرد و دشمن همواره نگران خواهد بود .

وی خطاب به مردم غیور تنگ ارم گفت: امروز شما با حضورتان، به این فرمایش رهبری لبیک می‌گویید. شما عملاً نشان می‌دهید که برای تحقق این وعده الهی، آماده‌اید و در مسیر مقاومت، ثابت‌قدم هستید.

تنگ ارم، دیار غیرت و شجاعت است

بخشدار ارم بیان کرد: صدای رسای شما امروز از این نقطه از ایران اسلامی، به گوش رژیم غاصب صهیونیستی و تمامی قدرت‌های استکباری می‌رسد که ملت ایران پای آرمان فلسطین ایستاده است. ما پیرو صادق ولایت فقیه و آرمان‌های بلند ایشان هستیم و تا آزادی کامل فلسطین و نابودی این غده سرطانی، از پای نخواهیم نشست.

وی با بیان اینکه تنگ ارم، دیار غیرت و شجاعت است تصریح کرد:این خطه همواره در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، مردانی را در دامان خود پرورانده که درس آزادگی را به ما آموختند. امروز نیز همان روحیه در رگ‌های شما جاری است.

جعفری تاکید کرد: به عنوان خدمتگزار شما در بخشداری ارم، بار دیگر بر خود وظیفه می‌دانم که از همه اقشار مختلف، از پیر و جوان، از زن و مرد، از کشاورز و فرهنگی و دانش‌آموز که امروز به میدان آمدید، صمیمانه قدردانی کنم.

وی افزود: ما باید مراقب باشیم که وحدت کلمه خود را حفظ کنیم. دشمنان ما به دنبال ایجاد تفرقه میان مذاهب و اقوام هستند، اما هوشیاری شما مردم تنگ ارم و سایر نقاط بخش، نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرده است.