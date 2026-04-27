جعفری: ۵۵ فعالیت شاخص در بخش ارم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر دوشنبه ضمن تبریک دهه کرامت، هفته کار و کارگر، هفته معلم، روز شوراها، روز ملی خلیج فارس و روز ایمنی حمل و نقل، با اشاره به شرایط خاص منطقه و کشور، شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را نقشه راه مجموعه مدیریتی بخش دانست.

بخشدار ارم در ادامه به بررسی جنگ رمضان و نقش دکتر پزشکیان پرداخت و شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور را یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیروزی ایران در برابر فشارهای آمریکا توصیف کرد.

جعفری با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور مسئولان در کنار مردم در صحنه هستیم، حفظ وحدت، یکپارچگی، انسجام و وفاق ملی را یک تکلیف همگانی خواند و تأکید کرد: همه ما موظفیم پشت سر بزرگان نظام، مقام معظم رهبری و ریاست جمهور حرکت کنیم و رضایت‌مندی مردم را اولویت اصلی کار خود قرار دهیم.

بخشدار ارم با ارائه گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روز نخست مسئولیت خود، از انجام ۵۵ فعالیت ویژه و شاخص در سطح بخش خبر داد.

جعفری یکی از مهم‌ترین این اقدامات را اتمام موفقیت‌آمیز دوره اول میز خدمت در بخش ارم عنوان کرد و افزود: در طول سه ماه گذشته، با برنامه‌ریزی منظم و بازدیدهای میدانی مستمر، میز خدمت مسئولان در تکتک روستاهای بخش ارم تشکیل و مسائل و مطالبات مردم به‌صورت چهره‌به‌چهره بررسی شد.

وی گفت: این حجم از خدمت‌رسانی بی‌واسطه که برای اولین بار در تاریخ بخش به ثبت رسیده، گامی بلند در جهت تحقق رضایت‌مندی مردم و رفع مشکلات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

وی همچنین از تشکیل کمیته ارزیابی و پایش بخش ارم خبر داد و تصریح کرد: این کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به‌صورت میدانی رصد کند و با ادامه روند میزهای خدمت در دوره‌های آتی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف بخش ارم با کمترین انحراف و بیشترین بازدهی تداوم یابد.