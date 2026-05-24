تحقق مطالبه مردم تنگ ارم؛ مشکل ۱۰ ساله افت ولتاژ برق رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر یکشنبه در آئین بهرهبرداری رسمی از فیدر باستان و مستقل شدن ایستگاه برق شهر تنگ ارم اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات زیرساختی و آرزوی دیرینه مردم شهر تنگ ارم، پس از یک دهه انتظار به بهره برداری رسید.
بخشدار ارم افزود: این پروژه زیرساختی که با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به ثمر نشسته است، به عنوان پاسخ به یکی از اصلیترین دغدغههای ساکنان این دیار، نویدبخش پایان قطعیهای مکرر و پایداری کامل شبکه توزیع برق است.
پیگیری مستمر تا حصول نتیجه
وی گفت: بهرهبرداری از فیدر مستقل باستان با پیگیریهای جدی و بدون وقفه انجام شد و ما رفع مشکل برق این شهر را در اولویت برنامههای کاری قرار دادیم.
بخشدار ارم با ابراز خرسندی از به سرانجام رسیدن این وعده، اظهار کرد: امروز شاهد تحقق وعدهای هستیم که به مردم شریف تنگ ارم داده بودیم. مستقل شدن برق شهر، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ کرامت شهروندان و فراهم ساختن آسایش آنها، بهویژه در روزهای گرم سال است.
وی ضمن تقدیر از زحمات شبانهروزی عوامل اجرایی اداره برق، تأکید کرد: این موفقیت، مرهون همدلی و کار جهادی همه دستاندرکاران است.
عملیات ۴۵ روزه برای رفع مشکل ۱۰ ساله
وی بیان کرد: عملیات احداث و راهاندازی فیدر باستان، در یک فرآیند فشرده و ضربالاجلی، ظرف مدت تنها ۴۵ روز و با تکیه بر تخصص و تلاش خستگیناپذیر پرسنل اداره برق بخش ارم، تحت مدیریت برق بخش ارم، انجام و تکمیل شد.
رئیس اداره برق بخش ارم نیز جزئیات فنی این دستاورد را تشریح کرد و گفت: پیش از این، شبکه برق تنگ ارم وابسته به فیدرهای پرباری بود که در زمان اوج مصرف، به ویژه در تابستان، منجر به افت شدید ولتاژ و آسیب به لوازم برقی شهروندان میشد. با راهاندازی ایستگاه مستقل باستان، نه تنها پایداری برق به طور کامل تأمین میشود، بلکه ظرفیت جدیدی برای پاسخگویی به متقاضیان آینده و توسعه شهر نیز ایجاد شده است.
