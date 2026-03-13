حضور وزیر آموزش و پرورش در راهپیمایی روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز ۲۲ اسفند ماه در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، همگام با خیل عظیم روزهداران در سراسر کشور، در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران شرکت کرد.
وزیر آموزش و پرورش درحاشیه این راهپیمایی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امام خامنهای (ره) و شهدای دانشآموز و معلم و اشاره به شرایط منطقه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس امسال در شرایطی برگزار میشود که در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر، مراکز غیرنظامی از جمله مدارس و مراکز درمانی هدف حملات قرار گرفته و شماری از زنان، مردان و کودکان بیگناه جان خود را از دست دادهاند.
وی بر حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی تأکید و تصریح کرد: روز جهانی قدس روز انسجام امت اسلامی و آزادیخواهان جهان است تا نام فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف، در هیچ برههای از تاریخ به فراموشی سپرده نشود.
