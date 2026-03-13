پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت ۲۲ اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت ۲۲ اسفندماه، روز بزرگداشت شهدا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللّهِ أمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون
۲۲ اسفندماه، روز بزرگداشت شهدا، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یاد و نام بلندآوازه مردان و زنانی است که با ایثار جان خویش، عزت، امنیت و استقلال میهن اسلامی را رقم زدند.
شهیدان، والاترین جلوههای ایمان، آگاهی و فداکاری در تاریخ این سرزمیناند و یاد آنان چراغ راه نسلهای امروز و فردای ایران اسلامی است.
نظام تعلیم و تربیت کشور بهگونهای ویژه با فرهنگ ایثار و شهادت پیوند خورده است. تقدیم بیش از ۳۶ هزار شهید دانشآموز و حدود پنج هزار شهید فرهنگی، نشاندهنده عمق حضور ارزشهای والای انسانی و انقلابی در خانواده بزرگ آموزشوپرورش است.
این حقیقت گرانبها یادآور مسئولیت سنگین ما در پاسداری از میراث معنوی شهیدان و انتقال آن به نسلهای آینده است.
امروز رسالت آموزشوپرورش آن است که با الهام از سیره شهیدان، زمینه تربیت نسلهایی آگاه، مسئولیتپذیر، امیدوار و وفادار به ارزشهای والای انسانی و اسلامی را فراهم آورد؛ نسلی که با تکیه بر دانش، اخلاق و روحیه ایثار، آیندهای روشن برای ایران اسلامی رقم بزند.
در سالهای اخیر نیز شهادت جمعی از هممیهنان عزیز در حوادث تروریستی، بار دیگر نشان داد که فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری همچنان در تار و پود ملت ایران زنده و جاری است و این مسیر پرافتخار با استواری ادامه خواهد یافت.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید عزیزمان، حضرت امام خامنهای(رضوان الله تعالی) و سرداران و فرماندهان شهید جنگ رمضان، بویژه شهدای دانشآموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب، در برابر ایثار، فداکاری و استقامت خانوادههای معظم شهدا سر تعظیم فرود میآورم و از درگاه خداوند متعال برای آنان عزت و سربلندی مسئلت دارم.
امید است با الهام از راه روشن شهیدان، همواره پرچم ایثار، اقتدار و عزت جامعه اسلامی، بر تارک بلند ایران اسلامی برافراشته مانده و نظام تعلیم و تربیت کشور در پرورش نسلهایی شایسته و مسئول برای آینده ایران اسلامی موفق و سربلند باشد.
علیرضا کاظمی
وزیر آموزش و پرورش
