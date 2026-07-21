به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، سه شنبه ۳۰ تیرماه در آیین بزرگداشت «میهمانان عرش» که با حضور، غلامعلی حداد عادل، جمعی از معاونان و مدیران ستادی و کارکنان این وزارتخانه، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، خانواده معزز ایشان و شهدای جنگ تحمیلی، در نمازخانه ساختمان علاقهمندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و گرامیداشت یاد و نام امام شهدا و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، بر اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: عزت، استقلال و سربلندی امروز ایران اسلامی، مرهون مجاهدتها، فداکاریها و خون پاک شهیدانی است که برای دفاع از آرمانهای انقلاب و سربلندی ملت ایران جان خود را فدا کردند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای گرانقدر، بر مسئولیت سنگین جامعه تعلیم و تربیت در پاسداشت این میراث گرانبها تأکید کرد و افزود: یکی از مهمترین رسالتهای نظام تعلیم و تربیت، تبیین درست و عمیق فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت برای دانشآموزان و نسل جوان و آشنایی آنان با الگوهای ماندگار فداکاری و مجاهدت است.
وی در ادامه، با اشاره به نقش معلمان و فرهنگیان در انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل آینده، خاطرنشان کرد: مدرسه و معلم، مهمترین بستر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جدید با سیره و راه شهیدان هستند و آموزش و پرورش در این مسیر وظیفهای خطیر و اثرگذار بر عهده دارد.
در این آیین یاد و خاطره رهبر شهید، خانواده معزز ایشان و شهدای جنگ تحمیلی گرامی داشته شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر ادامه مسیر پرافتخار آنان و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
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