۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

ذخیره دارویی استان سمنان در شرایط مطلوب؛ هیچ کمبودی وجود ندارد

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اعلام آمادگی کامل کادر درمان برای ایام نوروز و شرایط جنگی کشور، از تأمین و ذخیره اقلام دارویی مورد نیاز بیماران در شهرهای تحت پوشش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر آدینه در بازدید از مرکز اورژانس بیمارستان کوثر سمنان از آمادگی کامل کادر درمان برای ایام نوروز و شرایط جنگی فعلی کشور خبر داد و اظهار داشت: همه مراکز درمانی تحت پوشش برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در بالاترین کیفیت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه کمبود اقلام دارویی در این شرایط گزارش داده نشده است، افزود: ذخیره دارویی استان سمنان تا ۳ ماهه آینده تکمیل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تاکید بر اینکه مشکلی در زمینه دارو برای شهرهای تحت تابعه وجود ندارد، ابراز داشت: داروهای خاص نیز طبق روال توزیع و در دسترس بیماران قرار گرفته است.

رشیدی پور با اشاره به اینکه تمامی خدمات لازم به بیماران در تمامی مراکز درمانی هم اکنون ارائه می شود، تصریح کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی به لحاظ تخت بیمارستانی و تجهیزات مورد نیاز در شهرهای استان نیست.

وی ادامه داد: افزایش خدمات دیالیز و شیمی درمانی در بیمارستان های تحت پوشش و راه اندازی مرکز رادیو تراپی بیمارستان کوثر از جمله خدماتی که از شروع جنگ افزایش داشته است.

