به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور صبح دوشنبه در نشست هماهنگی آمادگی خدمات حوزه سلامت که در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید قائد امت و پیشبینی حضور گسترده مردم، تمامی بخشهای حوزه سلامت استان در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه سلامت و امنیت درمانی شرکتکنندگان از مهمترین اولویتهای دانشگاه است، افزود: در این نشست، دستورالعملهای مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و شیوه ارائه خدمات در تجمعات انبوه بهصورت دقیق بررسی و بازبینی شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان به انجام برنامهریزیهای لازم برای پوشش حداکثری خدمات درمانی، بهداشتی و امدادی در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم اشاره داشت و افزود: به این منظور هماهنگی کامل میان تمامی واحدهای دانشگاه برقرار است.
رشیدی پور ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه تداخل در مأموریتها و افزایش سرعت پاسخگویی در شرایط احتمالی، وظایف هر یک از بخشهای درمانی، بهداشتی، اورژانس، فوریتهای پزشکی و مراکز پشتیبانی بهصورت دقیق مشخص شده است.
وی یادآور شد: تیمهای اورژانس پیشبیمارستانی (۱۱۵)، آمبولانسها، نیروهای درمانی و کارشناسان بهداشت با آمادگی کامل در مسیرها و محلهای تعیینشده مستقر خواهند شد تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز را به عزاداران و شرکتکنندگان ارائه دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان خاطرنشان کرد: علاوه بر استقرار نیروهای امدادی، هماهنگی لازم با مراکز درمانی، بیمارستانها و سایر بخشهای مرتبط نیز انجام شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات تخصصی، روند رسیدگی به بیماران بدون وقفه انجام شود.
رشیدی پور با اشاره به اهمیت خدمترسانی در چنین مراسمهایی، اضافه کرد: مجموعه دانشگاه با تمام توان و ظرفیت در کنار سایر دستگاههای اجرایی استان حضور دارد تا خدمات سلامت با بالاترین کیفیت به مردم ارائه و مراسم در فضایی ایمن و با آرامش برگزار شود.
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